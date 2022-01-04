قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة خدماتها العلاجية لـ152 مستفيدا خلال الفترة من 16 حتى 22 ديسمبر، منهم 80 مستفيدا في عيادة الباطنية، و9 مرضى في عيادة الطوارئ، و9 حالات في عيادة الصحة الإنجابية، كما راجع عيادة الأمراض الجلدية والفطريات 10 مرضى، وعيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية 38 مريضا، وعيادة الجراحة والتضميد 6 مستفيدين، إضافة إلى مستفيدين اثنين في عيادة التوعية والتثقيف.وصُرفت الأدوية لـ152 فردا، وراجع قسم الخدمات التمريضية 67 مريضا، فيما جرى تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات.كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 6 أطنان و540 كيلوغراما من السلال الغذائية للمتضررين من الفيضانات والأسر المحتاجة بمحلية الدامر في ولاية نهر النيل بجمهورية السودان الشقيقة، استفاد منها 1308 أفراد.ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لدعم الأمن الغذائي للشعب السوداني الشقيق.وفي السياق وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 22 طنا و200 كيلوغرام من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجا في حي قلعة فتح الله بالعاصمة الأفغانية كابول، استفادت منها 300 أسرة بواقع 2100 فرد.يأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لمد يد العون للدول المحتاجة والمتضررة حول العالم.