واصلت أمانات المناطق رقابتها على المنشآت للتأكد من التزامها بتدابير كورونا. وفي العاصمة المقدسة، نفذت 5 آلاف جولة خلال أسبوع، وأشارت إلى أن الجولة الرقابية شملت نطاق البلديات الفرعية والبلديات المرتبطة بمشاركة الجهات ذات العلاقة، وتضمنت الجولات جميع الأنشطة والمنشآت التجارية والغذائية والمتعلقة بالصحة العامة، إضافةً إلى قاعات وقصور الأفراح والاستراحات، للتأكد من مدى التزامها بالإجراءات الاحترازية، وتطبيق التباعد الاجتماعي ووضع الملصقات على الكراسي والتأكد من الحالة الصحية لمرتاديها عبر تطبيق «توكلنا».وأكَّدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، والتأكيد على تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا ومتابعتها.وتُواصل أمانة وبلديات منطقة الحدود الشمالية جولاتها التفتيشية على المنشآت التجارية والمطاعم، للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية. وفي الباحة، نفذت أمانة المنطقة 2211 جولة رقابية، أسفرت عن إغلاق 20 منشأة تجارية، وتحرير 50 مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية.وأكّد أمين المنطقة الدكتور علي السواط أن الفرق الميدانية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة وسيتم تطبيق العقوبات من إغلاق للنشاط واستحصال للغرامات المالية بحدها الأقصى.