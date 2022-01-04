نوه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بالعلاقات التاريخية التي تجمع السعودية ومملكة البحرين وتميزت برسوخها في جميع محطاتها، مستمدة قوتها مما تحظى به من رعاية واهتمام من قيادتي البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى حرص مملكة البحرين على مواصلة تعزيز علاقات البلدين ورفدها بكل ما تحتاجه لاستمرار تحقيق التطلعات المشتركة نحو مزيد من الخير والنماء للبلدين والشعبين الشقيقين.جاء ذلك خلال لقائه بقصر القضيبية في العاصمة البحرينية المنامة أمس، برئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، والوفد المرافق له وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى مملكة البحرين تلبية لدعوة من رئيس مجلس النواب البحريني فوزية زينل.من جانبه، أكد الدكتور عبدالله آل الشيخ، أن العلاقات البرلمانية الوثيقة التي تجمع البلدين تأتي في إطار ما يجمع القيادتين والشعبين والبلدين من علاقات عميقة وتاريخية أسست لاتفاق في الرؤى ووجهات النظر إزاء مختلف الموضوعات، مشيداً بالجهود التي يقوم بها المجلس التنسيقي السعودي البحريني بمتابعة واهتمام ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز. واستُعرضت خلال اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وما وصلت إليه العلاقات البرلمانية الثنائية بين مجلس الشورى بالسعودية ومجلسي النواب والشورى بمملكة البحرين، والتعاون المثمر بين الجانبين على صعيد تنسيق المواقف وتعزيز التعاون في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية.