لا يزال المواطن الخمسيني عبدالله محمد آل عوضه غائباً عن منزل ذويه في قرية المعلاة بمحافظة أحد رفيدة وذلك منذ 9 أيام، وحتى إعداد هذا الخبر.

وقال شقيقه الأكبر عبدالرحمن لـ«عكاظ»: خرج عبدالله من المنزل في يوم الجمعة الموافق 1443/5/20، ثم قاد مركبته من نوع كامري، بيضاء اللون موديل 2014، ولم يعد حتى اللحظة، وقمت بإبلاغ الجهات الأمنية، الأحد الماضي، التي بدورها لا تزال تواصل عمليات البحث، فيما عثرت على مركبته متوقفة في موقع وعر نوعاً ما، وبعيدا عن أي شارع مسفلت، بمركز تندحة التابع لمحافظة خميس مشيط.

وأضاف: كان يرتدي عند خروجه من المنزل ثوبا بني اللون، وبدون شماغ، ولا يحمل جهازه الجوال، أو محفظته الخاصة. ونأمل ممن يراه التواصل على رقمي الجوال (0556671194) أو (0506797995).