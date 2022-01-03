أعلنت وزارة الدفاع أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت هدفا جويا معاديا أطلقته مليشيا الحوثي من الداخل اليمني نحو مدينة الطائف.

وقالت وزارة الدفاع: «نتخذ إجراءات عملياتية رادعة لتحييد التهديد وحماية المدنيين».

يذكر أن قيادة القوات المشتركة للتحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» نشرت اليوم (الاثنين) لقطات فيديو لاعتراض وتدمير 3 طائرات مسيّرة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المنطقة الجنوبية مساء أمس (الأحد)، مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية أمن السعودية ومواطنيها والمقيمين على أراضيها لتحييد وتدمير هذه الهجمات العدائية العابرة للحدود، والضرب بيد من حديد في إطار القانون الدولي الإنساني.