قدم أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال تعازيه لذوي المواطن غصاب العلياني الذي وافته المنية وابنته، رحمهما الله، إثر انجراف سيارته أثناء عبوره سيل أحد الأودية التي شهدتها محافظة بلقرن يوم الأحد الماضي. ودعا سكان المنطقة إلى ضرورة التقيد بتعليمات المديرية العامة للدفاع المدني وعدم المجازفة بعبور الأودية والاقتراب منها خلال جريانها، حفاظا على أرواحهم الطاهرة.



فيما وجه محافظي المحافظات ورؤساء المراكز بالتعاون التام مع فرق الدفاع المدني في جميع مهماتها التوعوية والميدانية، وإقامة ورش العمل اللازمة لرفع مستوى الوعي لدى الأفراد، من خلال منهجية التنسيق الأفقي مع جميع الجهات.



وكانت فرق الدفاع المدني بمحافظة بلقرن وبمساندة المتطوعين عثرت اليوم (الإثنين) على مفقودة وادي «أدمة» بمنطقة عسير، حيث تلقى مركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني بمحافظة بلقرن بلاغاً صباح أمس (الأحد) عن احتجاز شخص داخل سيارته في وادي «أدمة» التابع لمركز شواص، وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة للموقع، وعند الوصول وجد بأن هناك اجتراف مواطن سبعيني برفقة ابنته داخل مركبة في سيل في الوادي ذاته، وقامت الفرق بانتشال جثته وتسليمها للجهة المختصة، فيما استمرت أعمال البحث عن المفقودة حتى تم العثور عليها صباح هذا اليوم (الإثنين) وتم تسليم الجثمان للجهات المختصة.



وجدد الدفاع المدني التحذير من الاقتراب من التجمعات المائية وعدم المجازفة بعبور مجاري الأودية والسيول والسباحة فيها والابتعاد عن أماكن الخطر أثناء هطول الأمطار، ومتابعة مايرد في منصات التواصل الاجتماعي للدفاع المدني من تحذيرات ورسائل توعوية، متمنياً السلامة للجميع.