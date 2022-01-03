أعلنت المديرية العامة للجوازات أن خدمة اشتراطات الوالدين بشأن أخذ موافقتهم، تتيح تحديد مدى موافقة الطرف الآخر (والد أو والدة الأبناء)، على إنجاز بعض خدمات الجوازات لأفراد الأسرة ممن هم دون 18 عاما.

وأكدت أن طريقة الوصول للخدمة كالتالي: اختيار «خدماتي»، ثم «خدمات»، ثم «الجوازات»، ثم «اشتراطات الوالدين بشأن أخذ موافقتهم».

يشار إلى أن إجراءات إصدار أو تجديد جواز السفر السعودي من خدمة «أبشر» لمن هم دون 18 عاما تشترط موافقة أحد الأبوين على إصدار الجواز إلا أن يشترط الآخر موافقته، أو بتفويض أحدهما للآخر، وفي حال وفاة الأبوين يكون إصدار الجواز بموافقة أحد الإخوة الذين بلغوا سن 21 عاماً، بموجب صك حصر الورثة أو من يفوضه النظام، كما أنه يشترط لسفر الأبناء ممن هم دون سن 18 عاماً موافقة أحد الأبوين، إلا أن يشترط الآخر موافقته، أو بتفويض أحدهما للآخر، أو من يفوضه النظام.