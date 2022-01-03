أطلقت هيئة تقويم التعليم والتدريب بالتعاون مع وزارة التعليم «مؤشر ترتيب» الذي يرتب مكاتب وإدارات التعليم والمدارس بناءً على درجات طلابها وطالباتها في الاختبارات المعيارية التي تنفذها الهيئة.

ويهدف مؤشر ترتيب إلى خلق روح من التنافس البنّاء بين إدارات ومكاتب التعليم والمدارس بغرض تجويد التعليم العام، وتحسين مستوى التحصيل العلمي للطلاب والطالبات، كما يهدف المؤشر إلى إتاحة المعلومات حول أداء طلبة المدارس المختلفة وذلك لقيادات ومنسوبي قطاع التعليم العام، ويساعد الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم في تحديد المدارس المناسبة لهم.

ويتيح المؤشر ميزة البحث المفصل على مستوى مكاتب وإدارات التعليم، وعلى المستوى الوطني لمدارس البنين والبنات، بالإضافة لإمكانية البحث على خارطة المملكة، والبحث عن مدرسة معينة أو اختيارها مباشرة من الخارطة، ويتم حالياً تغطية اختبارات القبول الجامعي (القدرات العامة والتحصيلي) للمدارس الثانوية.

وتُحتسب الدرجة لإدارات ومكاتب التعليم والمدارس بناءً على متوسط درجات طلبتها في اختبارات القبول خلال آخر ثلاثة أعوام دراسية، وتُعرض النتائج بطريقتين، إحداهما الترتيب في قائمة شاملة، والأخرى باستخدام المواقع الجغرافية على خارطة المملكة. لزيارة مؤشر ترتيب من خلال الرابط: https://tarteeb.edu.sa