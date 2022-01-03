وقف أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، على عدد من مواقع تجمع مياه الأمطار التي شهدتها مدينتا أبها وخميس مشيط، وتابع معالجة الأضرار الناجمة عنها. وقال إن الأمانة وكافة بلدياتها، استنفرت جهودها للعمل على معالجة أثار الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة، ونزح المياه، وإيجاد الحلول العاجلة لتصريف مياه الأمطار من الطرقات ومعالجتها، وإزالة العوائق من الأشجار والأتربة التي جرفتها المياه. وأضاف أن الأمانة وكل البلديات قد رفعت درجة الاستعداد، والتأهب لاحتواء آثار الأمطار التي تشهدها المنطقة هذه الأيام، مع متابعة توقعات الأرصاد الخاصة بالحالة المطرية. ودعا أمين عسير، الإدارات المختصة في الأمانة، إلى الرفع بتقرير مفصل عن البلاغات الواردة على رقم الاتصال الموحد 940، بشأن نقاط تجمع المياه لمتابعة المعالجة لها بشكل فوري.