أعلنت وزارة الصحة اليوم (الاثنين) تسجيل 1746 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 341 حالة، ووفاة حالتين.

وتمثل الإصابات الجديدة قفزة قياسية في الحالات اليومية المؤكدة بارتفاع يتجاوز 70.5% مقارنة بإصابات أمس (الأحد) البالغة 1024 حالة، في حين أن حصيلة اليوم هي الأعلى منذ أكثر من 17 شهرا، وتحديدا منذ 30 يوليو 2020 حين تم إعلان 1629 إصابة مؤكدة آنذاك.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 559,852 حالة، وبلغت الحالات الحرجة 90 حالة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 542,754 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8881 حالة وفاة.

ووفقا لموقع وزارة الصحة المخصص لإحصاءات كورونا، فقد تصدرت الرياض المدن السعودية في أعداد الإصابات بـ437 إصابة، تلتها مكة المكرمة بـ374، ثم جدة بـ340، والمدينة المنورة 84، ثم الدمام بـ81، والهفوف 79، ثم رابغ 43، والخبر 25، والمبرز 21.

وسجلت القطيف 19 حالة، والليث 15، وأبها 14، والمزاحمية 11، والطائف 10، وتم رصد 8 إصابات في كل من: خليص، ثول، خميس مشيط، جازان، الجبيل، الظهران، فيما شهدت الخفجي والخرج تسجيل 7 إصابات في كل منهما، في حين تم رصد 5 إصابات في كل من: بريدة، المجمعة، الدلم، حوطة بني تميم، رأس تنورة، و4 إصابات في كل من: أحد رفيدة، الباحة، نجران، أبوعريش، ينبع، عنيزة، الرس، محايل، ثادق.

وشهدت حائل، المخواة، شرورة، بيش، حفر الباطن تسجيل 3 إصابات في كل منها، فيما تم تسجيل إصابتين في كل من: الطوال، خباش، فرسان، تبوك، الدوادمي، المجاردة، صبيا، بلجرشي، تربة، أملج، السليل، ليلى، الدرعية، ميسان، السحن.

وتم رصد إصابة واحدة في كل من: حوطة سدير، العارض، عرعر، سراة عبيدة، الزلفي، مليجة، بقيق، رنية، ضرية، البدائع، رياض الخبراء، الغاط، صفوى، قلوة، أحد المسارحة، ظهران الجنوب، تيماء، حقل، البكيرية، النعيرية، ضمد، الحجرة، أضم، وادي الدواسر، أم الدوم.

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