أعلنت وزارة العدل أن جميع طلبات الطلاق التي ترد إليها تتم إحالتها إلى الصلح، وفي حال صدور وثيقة الطلاق إلكترونيا يمكن للمرأة الاطلاع عليها من خلال الرابط التالي https://najiz.sa والضغط على «الحالات الاجتماعية» ثم أيقونة «الوثائق المعتمدة».

وأفادت بأنه في حال وجود معلومات غير صحيحة في وثيقة الطلاق ورغبة المرأة الاعتراض عليها، فيمكنها الدخول على بوابة «ناجز» والتقدم بطلب صحيفة دعوى جديدة، واختيار التصنيف الرئيسي «أحوال شخصية»، والفرعي «التصنيف العام»، ومن قائمة «نوع الدعوى» يتم اختيار «معارضة على صك إنهائي».

وحول المدة التي يستغرقها طلب تنفيذ لإصدار صك الطلاق في حال لم ينفذ الطرف الآخر وانتهت المهلة، أوضحت «العدل» أنه يمكن للمستفيد التواصل مع الدائرة من خلال الدخول على الرابط التالي https://najiz.sa/applications/iExecution# واختيار أيقونة «التنفيذ» ثم «طلباتي» ثم «إجراءات» ثم «طلبات إجراءات من الدائرة» ثم اختيار «طلبات أخرى» ثم انقر على «إرسال».

يذكر أن صك الطلاق هو وثيقة تسلم للمرأة تستطيع بواسطته التقدم للأحوال المدنية للحصول على سجل أسرة خاص بها وبأبنائها دون الحاجة لرفع دعوى على طليقها.