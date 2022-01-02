تواصلت حالات كورونا المستجد في الارتفاع المقلق للأسبوع الثاني على التوالي. وأعلنت وزارة الصحة في إحصائها اليومي أمس (الأحد) تسجيل (1024) حالة مؤكدة خلال الـ24 ساعة الماضية مع تعافي (298) حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (69) حالة. وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (558106) حالات بينما بلغ عدد حالات التعافي (542413)، فيما جرى تسجيل حالة وفاة واحدة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (8879). ودعت وزارة الصحة الجميع إلى التواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفايروس.69 حالة حرجة1024 حالة جديدةحالة وفاة298 حالة تعاف