نفّذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها خلال الأيام الثلاثة الماضية 8720 جولة رقابية مع الجهات المعنية، وذلك لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية، التي أسفرت عن إغلاق 37 من المنشآت المخالفة.ورصدت الفرق الميدانية خلال الجولة الرقابية 80 مخالفة تنوعت ما بين عدم التقيد بالتباعد ولبس الكمامة بالشكل الصحيح، أو في الالتزام بإبراز تطبيق توكلنا، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.وفي منطقة حائل، نفذت أمانة المنطقة خلال نهاية الأسبوع الماضي أكثر من 1641 جولة ميدانية جرى خلالها رصد وإشعار 74 منشأة مخالفة للتدابير الصحية وإغلاق منشأتين لمخالفتهما تطبيق الإجراءات الاحترازية ومعالجة 132 محلاً مزدحماً وإلزامها بتطبيق التباعد الاجتماعي.ووجه أمين منطقة حائل المهندس سلطان بن حامد الزايدي رؤساء البلديات التابعة والمرتبطة بمشاركة الفرق الرقابية ميدانياً وتكثيف الجولات الرقابية للتأكد من تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا.وشدد المهندس الزايدي على ضرورة التقيد بالتعليمات الصحية والوقائية والإجراءات الاحترازية الصادرة بهذا الشأن للحد من انتشار فايروس كورونا كالالتزام بارتداء الكمامة للعاملين والزبائن وتطبيق التباعد وإبراز الحالة الصحية في تطبيق «توكلنا» عند الدخول لأية منشأة مع قياس الحرارة ومنع دخول غير المحصنين لجميع المطاعم والمقاهي ومحلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية وجميع المنشآت الخاضعة لهذه التعليمات، وذلك حفاظاً على الصحة العامة للحد من انتشار الفايروس، مؤكداً أنه سيتم تطبيق المخالفات بحق المنشآت والأسواق والمراكز والمجمعات التجارية ومنافذ البيع المخالفة وذلك من أجل سلامة المجتمع وحصانته.