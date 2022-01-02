نفذت إدارة الرعاية الصحية المنزلية بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة الطائف 40948 زيارة منزلية العام الماضي استفاد منها 2632 مريضا، فيما بلغ عدد الحالات التي تم قبولها في البرنامج 1091 مريضا جديدا جميعهم تلقوا الرعاية عبر 30 فريقا طبيا.وتم صرف عدد من الأجهزة الطبية المتنوعة شملت 210 أسرة كهربائية 4 حركات، و150 جهاز مولد أكسجين 5 لترات، و105 مراتب هوائية طبية، و29 جهاز شفط للسوائل، و28 جهاز باي باب للتنفس، و44 جهاز قياس نسبة الأكسجين، وشملت الخدمات تقديم اللقاحات الضرورية بتطعيم 97% من المرضى جرعة أولى من لقاح كوفيد-19، و111% من المرضى جرعة ثانية، فيما بلغ عدد المرضى الذين تم تطعيمهم ضد الانفلونزا الموسمية 1860 مريضا، وتحسين سلامة 23 منزلا بشكل كلي أو جزئي.