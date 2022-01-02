سجل تطبيق «اعتمرنا» الإلكتروني ازدحاما مرتفعا في حجوزات أداء العمرة بالمسجد الحرام حتى يوم الأحد القادم السادس من شهر جمادى الثانية القادم.ووضع التطبيق 4 ألوان للترميزات تدل على الحجوزات بحيث يظهر اللون الرمادي عدم وجود إمكانية للحجز بينما يدل اللون الأخضر على وجود ازدحام خفيف واللون الأصفر يدل على وجود ازدحام متوسط بينما يظهر اللون الأحمر الازدحام الشديد. وساعدت هذه الترميزات المواطنين والمقيمين في اختيار الأوقات المناسبة لأداء المناسك في الأوقات التي لا تشهد ازدحاما.