استقبلت أمانة ملتقى مكة الثقافي تحت شعار «كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟» في دورته الحالية (السادسة) ما يزيد على 771 مبادرة رقمية، تهدف جميعها إلى الارتقاء بمنظومة الخدمات في مختلف القطاعات، في وقت تخطو فيه المملكة خطوات ثابتة نحو التحول الرقمي، والتي احتلت المرتبة الثانية عالميًا بين دول العشرين في مؤشر التنافسية الرقمية.وتتوزع مبادرات الملتقى على 3 محاور، تتضمن (المبادرات التحولية) و(المبادرات المؤسسية) و(مبادرات الأفراد)، واعتمدت لجان التحكيم على مرتكزات عدّة في تقييم المبادرات، تمثلت في وضوح فكرة المبادرة، والتميز والإبداع، ومنهجية المبادرة (التنفيذ)، والنتائج والمخرجات المتوقعة، وبهدف تجويد الأعمال المقدمة عقدت أمانة الملتقى لقاءات عدة بمشاركة 118 جهة حكومية وخاصة للتعريف بالمهمات وآلية المشاركة.شراكات نوعيةحرص الملتقى على عقد شراكات نوعية مع الجهات المعنية بقطاع التقنية، وتأتي في مقدمتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات التي قدمت 16 مبادرة مختلفة، كما نفذ بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» 3 مبادرات، وشاركت جامعة الملك عبدالعزيز في الدورة الحالية لملتقى مكة الثقافي بمبادرة بوابة مكة الرقمية للبحث والابتكار التي ستتبنى 20 مشروعًا بحثيًا لتطبيقات العالم الرقمي، كما تعتزم أمانة جدة إقامة الحديقة الثقافية التي تعتبر أكبر حديقة ثقافية رقمية على مستوى المنطقة، وتشارك جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بمبادرة تحدي كاوست للريادة والابتكار.مبادرة للبرمجةويعتزم الملتقى تنفيذ مبادرة أيام مكة للبرمجة والذكاء الاصطناعي، وهي فعالية متنوعة الأنشطة يشارك فيها المبدعون لتقديم حلول رقمية لتعزيز منظومة التحول الرقمي في مدن المنطقة ومحافظاتها، بمشاركة نخبة من العلماء المحليين والدوليين في المجال الرقمي، وتهدف إلى استخدام البرمجة والذكاء الاصطناعي في بيئة تنافسية لصناعة تطبيقات نوعية تعزز مفهوم (مكة الذكية).ويساهم مطار الملك عبدالعزيز الدولي في مبادرات ملتقى مكة الثقافي ببث رسائل توعوية رقمية تستهدف 10 ملايين زائر لمنطقة مكة المكرمة، كما تفاعلت محافظات منطقة مكة المكرمة مع مبادرات ملتقى مكة الثقافي في الدورة السادسة، إذ أطلقت محافظة القنفذة جائزة القنفذة للإبداع في مجالات التطبيقات الإلكترونية والمواقع الإلكترونية وما يتعلق بالتقنية والتكنولوجيا وبناء الإنسان، بينما أطلقت محافظة الخرمة جائزة الإبداع للتحول الرقمي فيما تنفذ بقية المحافظات مبادرات بالشراكة مع الجهات والأفراد لتعزيز التحوّل التقني وتعزز من استخدامات التقنية وصولاً لتحقيق أهداف الملتقى.