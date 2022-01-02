أغلقت بلدية أجياد الفرعية في العاصمة المقدسة 3 منشآت تجارية مخالفة، وذلك خلال الجولات الرقابية المنفذة للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للمحافظة على الصحة العامة وحماية المستهلكين.وفي السياق، نفذت بلدية المسفلة الفرعية حملة ميدانية على الباعة الجائلين المخالفين الموجودين في حي الكدوة والكنكارية وحارة الأشراف، بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة ومشاركة الدوريات الأمنية، وأسفرت عن مصادرة أكثر من طنّين من الخضروات والفواكه المعروضة لدى الباعة الجائلين بطرق غير سليمة ومخالفة لاشتراطات النقل، ومصادرة 300 كيلو جرام من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي تظهر عليها علامات التلف والفساد، إضافة إلى إغلاق منشأة غذائية لضبط عدة مخالفات صحية عليها.كما واصلت الفِرق الرقابية في بلدية الشوقية الفرعية الجولات الرقابية على المنشآت الغذائية والمتعلقة بالصحة العامة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية، أسفر عنها ضبط عدة مخالفات من أبرزها؛ وجود حظيرة أغنام داخل أحد المطاعم وعدم تقيد العاملين بالزي الرسمي للمنشأة، ووجود صدأ داخل إحدى الثلاجات المخصصة لحفظ المواد الغذائية، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية وفق الضوابط والأنظمة البلدية وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المنشآت المخالفة.