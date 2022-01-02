تغلق وزارة التعليم في الحادي عشر من شهر جمادى الثانية القادم باب استقبال طلبات تقاعد المعلمين والمعلمات للعام الدراسي، الذي تم إطلاقه في الخامس والعشرين من شهر ربيع الأول. وعلى الرغم من انتشار شائعات في الميدان التربوي والتعليمي حول اعتزام الوزارة اعتماد التاريخ الميلادي بدلًا عن الهجري الذي كان معمولًا به خلال السنوات الماضية عند طلب التقاعد، أكدت مصادر أن الشائعات لا أساس لها من الصحة ولم يصدر أي بلاغ رسمي من إدارة الموارد البشرية في الوزارة حول هذا القرار الجديد، ولا يزال احتساب سنوات الخدمة يتم بالتاريخ الهجري. وكان عدد من المعلمين والمعلمات أبدوا مخاوفهم نظرًا إلى أن اعتماد التاريخ الميلادي يقلل من شهور الخدمة الفعلية ما دفع بالبعض إلى رفع طلبات التقاعد فور انتشار هذه الشائعة. يشار إلى أن الوزارة أكدت أنه لا يحق لأي معلم أو معلمة رفع طلب التقاعد إلا إذا كان صافي الخدمة 25 سنة فأكثر، على أن تستقبل طلبات العدول عن التقاعد قبل اعتماد الطلب في نظام فارس الإلكتروني. وبينت الوزارة أن تاريخ ترك العمل في حال تمت الموافقة على طلب التقاعد سيكون في الثالث والعشرين من شهر محرم للعام القادم.