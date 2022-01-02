دشّنت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم» ظهر اليوم أولى متاجرها على مستوى سجون المملكة بسجن بريمان بمحافظة جدة، وذلك تنفيذاً للأمر الملكي الكريم القاضي بإسناد وتشغيل البوفيهات والمتاجر داخل مقرات السجون إلى اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم).

وستعمل المتاجر المستحدثة داخل السجون على بيع المنتجات الاستهلاكية والمواد الغذائية لنزلاء السجون، العائدة مدخولها لـ«تراحم» والذي من المستهدف أن يعود بالنفع والفائدة على استمرارية الدعم لمستفيديها من أسر السجناء والمفرج عنهم.

وأقيمت مراسم التدشين بسجن بريمان بمحافظة جدة برعاية وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنمية المجتمع - رئيس اللجنة التنفيذية لتراحم أ. أحمد بن صالح الماجد، وبحضور مدير السجون بمنطقة مكة المكرمة اللواء د. إبراهيم بن سعد الغامدي وأمين عام اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم» أ.صقر بن محمد القرني.

من جهته، أعرب وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنمية المجتمع - رئيس اللجنة التنفيذية لتراحم أحمد الماجد عن سعادته بتدشين متجر «تراحم» بسجن بريمان، مبيناً بأن الأمر الملكي الكريم أضاف لبنة إلى مشاريع استثمارية تطويرية قادمة لتراحم تُعزز من استدامة الدخل المالي لها بالإضافة إلى ما يردها من زكوات وصدقات من الميسورين وأهل الخير، مُعرباً عن شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة على ما تحظى به «تراحم» من دعم واهتمام دفعاً لتطوير خدماتها تجاه الفئات المستهدفة.

من جانبه، أوضح أمين عام «تراحم» صقر القرني بأن تدشين المتجر بسجن بريمان هو بمثابة تدشين وإطلاق لسلسة قادمة من المشاريع تُعزز من استثمارات «تراحم» داخل السجون بالمملكة بهدف تنويع مصادر الإيرادات للجنة والمٌنعكسة أثراً في رفع معدل جودة الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى المبدأ الأول والأساسي لتراحم بالاستثمار بالإنسان «نزيل السجون» من حيث تطويره وتأهيله وتدريبه قبل وبعد خروجه، مُقدماً بنهاية حديثه شكره وتقديره لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - رئيس مجلس إدارة لجنة «تراحم» ولأعضاء مجلس الإدارة على متابعتهم وحرصهم بالارتقاء بخدمات اللجنة، ولرئيس اللجنة التنفيذية لتراحم أ. أحمد الماجد ومدير السجون بمنطقة مكة المكرمة اللواء د. إبراهيم الغامدي على حضورهم لتدشين المتجر، وحرصهم على تحقيق مستهدفات النمو والتطوير لتراحم.