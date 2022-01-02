عقد مجلس إدارة غرفة حائل في دورته الـ 11 اجتماعه الأول لانتخاب منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصبي النائب الأول والثاني، وترأس الاجتماع مدير عام الإدارة العامة لشؤون الغرف التجارية في وزارة التجارة محمد المالكي، بحضور ممثل وزارة التجارة في فرع منطقة حائل يوسف الرشيدي، وأمين غرفة حائل محمد بن لافي الزعيزع.

وتم خلال الاجتماع انتخاب هاني بن عبدالعزيز الخليفي رئيساً لـغرفة حائل⁩ في دورتها الـ 11 (1443-1447هـ)، وانتخاب محمد بن إبراهيم الرخيص نائباً أول، وثامر بن نايف الشمري نائباً ثانيا.

وقدم رئيس غرفة حائل هاني بن عبدالعزيز الخليفي شكره وتقديره لكل من طرح الثقة فيه لانتخابه رئيساً لغرفة حائل، وقال إن شاء الله سأكون عند حسن الظن وسأعمل جاهداً مع زملائي أعضاء مجلس الإدارة يداً واحدة من أجل النهوض والرقي بالمنطقة اقتصادياً.

من جهته، قال نائب رئيس غرفة حائل محمد بن إبراهيم الرخيص إن المرحلة القادمة من عمل غرفة حائل تحتاج جهدا كبيرا وبتكاتف الزملاء جميعاً سنحقق الأهداف التي ستخدم عمل الغرفة وتجار المنطقة والرقي بالمنطقة.

فيما أكد نائب رئيس غرفة حائل ثامر نايف الشمري أننا نتطلع أن نكون عن حسن ظن الجميع وينتظرنا الكثير من العمل والمبادرات التي ستخدم المنطقة، وسنعمل عليها بتكاتف الزملاء أعضاء مجلس الإدارة.