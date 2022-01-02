شدد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب، على أن الأوضاع الصحية في المملكة تخضع للمتابعة والتقييم، وذلك في ظل استمرار جائحة كورونا على مستوى دول العالم.

وأكد أن مؤشر المنحنى الوبائي للإصابات بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19» مازال يتصاعد بشكل ملحوظ ومخيف، قد يعود بنا إلى أيام لا نرغب بعودتها في حال عدم التزامنا بتطبيق الإجراءات الاحترازية والمسارعة إلى تلقي اللقاحات.

وأفاد الشلهوب خلال حديثه اليوم (الأحد) في المؤتمر الصحفي المشترك لمستجدات كورونا في السعودية، بأنه سيتم الرفع بما يلزم في حال الحاجة إلى تشديد الإجراءات الاحترازية على مستوى المدن والمحافظات والمناطق، مشيرا إلى أن ذلك يعود إلى المجتمع ومدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

#فيديو | متحدث «الداخلية»: لاتزال جائحة #كورونا تلقي بظلالها على دول العالم، ومازال المنحنى الوبائي في تصاعد بشكل ملحوظ ومخيف، وقد يعود بنا لأيام لا نرغب في عودتها في حال عدم التزامنا#عكاظhttps://t.co/THToeYXd5j pic.twitter.com/J6ed0RytH5 — عكاظ (@OKAZ_online) January 2, 2022

وأشار إلى أنه ابتداء من 1443/6/29 سيكون تلقي الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا شرطا لاستمرار حالة «محصّن» في تطبيق «توكلنا» لكل من أمضى 8 أشهر أو أكثر على تلقيهم الجرعة الثانية وذلك للفئة العمرية 18 عاما فأكثر وسيكون ظهور حالة «محصّن» في «توكلنا» شرطا للدخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو رياضي أو سياحي، أو دخول أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية، وأي منشأة حكومية أو خاصة سواء لأداء الأعمال أو المراجعة، أو ركوب الطائرات ووسائل النقل.