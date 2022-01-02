«الداخلية»: 8955 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابيرالوقائية من فايروس كورونا.. خلال أسبوع

بلغت مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فايروس كورونا (8955) مخالفة، وذلك للفترة من 22 / 5 / 1443هـ حتى 28 / 5 / 1443هـ.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ(2715) مخالفة، ومنطقة المدينة المنورة بـ(1423)، ومنطقة مكة المكرمة بـ(1088)، تلتها الشرقية بـ(894)، ومنقطة حائل بـ(513)، ومنطقة عسير بـ(481)، ومنطقة القصيم بـ(407)، ثم الباحة بـ(340)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(316)، ومنطقة تبوك بـ(247)، ومنطقة الجوف بـ(238)، منطقة نجران بـ(148)، ومنطقة جازان بـ(145).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.