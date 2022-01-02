أمانة عسير تُعلن موعد القرعة العلنية لمنح أراضٍ لـ89 مواطنا

أعلنت أمانة منطقة عسير منح أراضٍ لذوي الشهداء، والمصابين، والأشخاص الصادرة لهم أوامر صريحة، بناءً على ما صدر من توجيهات من المقام السامي، وبمتابعة أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال.

وقال أمين عسير الدكتور وليد الحميدي إن الأمانة تعتزم البدء في إجراءات القرعة العلنية لمنح 89 مواطناً، لمن صدرت لهم أوامر ملكية، تقتضي بمنحهم أراضي من ذوي الشهداء، والمصابين أو أصحاب المنح الصريحة، وذلك بالقرعة التي تقرر موعدها صباح الإثنين الموافق 7/ 6 / 1443.

ونوّهت أمانة المنطقة بأن اللجنة ستقوم بالسحب للجميع بالقرعة العلنية وذلك في صالة الخالدية الواقعة غرب مسجد الملك فيصل، موضحةً للجميع أن من يحضر سيقوم بالسحب عن نفسه أو وكيل عنه بموجب وكالة تخوّله بذلك، مؤكدةً أن من لم يحضر فستقوم اللجنة بالسحب عنه، كما أكدت اللجنة ضرورة إحضار نسخة واضحة من الهوية الوطنية، مسجل عليها رقم الجوال، مهيبةً بالجميع من الحضور والقائمين الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية المتبعة حسب التعليمات، والحرص على وجود تطبيق «توكلنا»، والحضور في الوقت المحدد حسب ما هو موضح مُسبقاً.