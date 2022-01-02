تأهلَ الطالبان فارس اليامي، ونايف القحطاني، والطالبة ندى القحطاني، من الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، للتصفيات النهائية على مستوى المملكة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي «إبداع 2022». وهنأ مدير عام التعليم في المنطقة الدكتور أحمد العُمري، المتأهلين وثمن جهود فِرق العمل التي دعمت هذا الإنجاز. يُذكر أن الأولمبياد الوطني للإبداع مسابقة علمية سنوية تستهدف طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية، وهي قائمة على أساس التنافس في أحد المجالات العلمية، من خلال تقديم مشاريع علمية فردية وفقاً للمعايير، والضوابط الخاصة المطلوبة، وتُحكّم المشاريع إلكترونياً من قبل نخبة من الأكاديميين والمختصين وفق معايير علمية محددة بهدف تحديد المشاريع المتميزة لترشيحها للمراحل التنافسية المتقدمة اللاحقة. من جهة أخرى، حصدت الإدارة العامة للتعليم في المنطقة، 14 ميدالية في مسابقة «بيبراس موهبة» 2021، حيث فازت بالميدالية الذهبية الطالبة لينا الشهري، فيما حصد بتال عسيري، وعبدالهادي القحطاني، وروفان راضي، وعماد الفارسي، وأريج القحطاني، بالميداليات البرونزية، وفاز خالد الأحمري، وفيصل القحطاني، وعماد موسى، وخالد القحطاني، ومحمد آل معدي، ومحمد عطيف، وديالا الشهراني، وشذا الشهري، بالميداليات البرونزية. وقدّم مدير عام التعليم، التهنئة للفائزين والفائزات، وثمن جهود إدارتي النشاط الطلابي للبنين والبنات، ومكاتب التعليم والمدارس وأولياء الأمور. يُذكر أن مسابقة «بيبراس»، هي مبادرة دولية تهدف إلى تعزيز المعلوماتية (علوم الكمبيوتر)، والتفكير الحسابي بين طلاب المدارس في جميع الأعمار، وعادة ما يتم الإشراف على المشاركين من قبل المعلمين الذين قد يدمجونها في أنشطتهم التعليمية، ويتم تنفيذ التحدي باستخدام أجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة المحمولة.