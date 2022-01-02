نجحت مراكز الرعاية الصحية الأولية في تقديم 19 ألف خدمة للمستفيدين عن بعد باستخدام الوسائل التقنية الحديثة. وأشار المتحدث بصحة الطائف سراج الحميدان، إلى أن استخدام التقنية في تقديم الخدمات العلاجية عن بعد يأتي في إطار التكامل بين الخدمات المقدمة بشكل مباشر أو عن بعد. وقال«الحميدان»: إن تخصص طب الأسرة كان في المقدمة بـ17 ألف مستفيد، فيما توزعت البقية على الأمراض المزمنة، ومتابعة الحوامل، لافتا إلى أن بعض المراكز الصحية جهزت بتقنيات حديثة أسهمت في نجاح التطبيق، بعد أن تم تدريب العاملين والمستفيدين على كيفية استخدام طريقة العلاج عن بعد. تجدر الإشارة إلى أن استخدام تقديم الخدمات العلاجية والتوعوية عن بعد في مراكز الرعاية الصحية الأولية ساهم في تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، كما ساهم في الموثوقية لدى المراجعين، والاستفادة من هذا المشروع الحيوي والمهم الذي يهدف إلى تقديم أفضل الخدمات في ظل التقنيات الحديثة والمتطورة.