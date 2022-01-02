أكدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على جميع الوحدات التدريبية «الكليات التقنية والمعاهد الصناعية» التابعة لها، في حالة ظهور حالات مصابة فايروس كورونا (كوفيد 19) أثناء الاختبارات في الفصل الدراسي الأول من العام التدريبي 1443 ومخالطة المصابين بزملائهم المتدربين أثناء تأدية الاختبارات، فإن الإجراءات الواجب اتباعها مع المصاب بفايروس كورونا‏ أن يعطى إجازة حسب البروتوكولات الصحية، أما بالنسبة للمخالطين فعليهم ضرورة إجراء كشف اختبار كورونا وتزويد الوحدة التدريبية بالنتيجة، واستمرار حضورهم الاختبار إذا لم تظهر عليهم الأعراض، وفرض التباعد بين المخالطين وبقية زملائهم بمسافة لا تقل عن متر ونصف، ويفضل عزلهم في قاعة أخرى بعيدة عن زملائهم غير المخالطين مع استخدام جميع القاعات التدريبية وتقليل الطاقة الاستيعابية في قاعة الاختبار والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية وضرورة ارتداء الكمامة بشكل صحيح.