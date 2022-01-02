أهابت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف في تعميم لجميع أقسامها ومكاتبها ومدارسها البنين والبنات في تطبيق الإجراءات النظامية والعقوبات المعتمدة على المخالفين دون تهاون. وأكد التعليم على جميع المنسوبين والطلاب بالالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية المبلغة من وزارة الصحة، وألا تقل المساحة المخصصة لكل طالب في الفصل، وذلك لضمان التباعد. وشددت على ضبط المخالفين للإجراءات الاحترازية وتسجيل بياناتهم وفق النموذج المرفق ورفعه على برنامج أعمالي لإدارة تقنية المعلومات ليتم تسجيلهم في المنصة الوطنية للمخالفات (إيفاء).