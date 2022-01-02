أدانت مملكة البحرين بشدة إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية ثلاث طائرات مسيرة تجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية، مشيدةً بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الطائرات وتدميرها.

وجدّدت وزارة خارجية مملكة البحرين في بيان لها، الدعم بقوة للمملكة العربية السعودية وتضامنها التام معها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، مؤكدةً أن الأعمال الإرهابية التي تقوم بها مليشيا الحوثي بشكلٍ ممنهج ومتعمد تشكل اعتداءً سافرًا على سيادة المملكة العربية السعودية واستقرارها وسلامة أراضيها.