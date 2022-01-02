أظهر تطبيق «اعتمرنا» الإلكتروني وجود ازدحام مرتفع في حجوزات أداء العمرة بالمسجد الحرام حتى يوم الأحد القادم الموافق للسادس من شهر جمادى الآخرة القادم. وكان التطبيق قد وضع أربعة ألوان للترميزات تدل على الحجوزات بحيث يظهر اللون الرمادي عدم وجود إمكانية للحجز، بينما يدل اللون الأخضر على وجود ازدحام خفيف، واللون الأصفر يدل على وجود ازدحام متوسط، بينما يظهر اللون الأحمر الازدحام الشديد. وساعدت هذه الترميزات المواطنين والمقيمين على اختيار الأوقات المناسبة لأداء المناسك في الأوقات التي لا تشهد ازدحامًا.