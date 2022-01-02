تسببت الرياح القوية والأمطار الغزيرة التي هطلت على مكة المكرمة اليوم السبت في سقوط أحد أعمدة الكهرباء التي تغذي حي (الراشدية ١) الأمر الذي تسبب في إغلاق طريق الوادي الأخضر الذي يربط طريق الطائف السريع مع عرفات وكذلك انقطاع التيار الكهربائي في الحي لساعات طويلة، وقد باشرت فرق من القوات الخاصة لأمن الطرق موقع الحادث وقامت بتنظيم حركة السير حتى حضور المقاول الخاص بشركة الكهرباء والذي قام برفع العمود وإزاحته من الطريق.

كما تسببت الأحوال الجوية التي مرت بها العاصمة المقدسة يوم أمس في نشوب حريق كبير في أحد محولات الكهرباء الواقعة على امتداد شارع القادسية في حي الشرائع، وقد هرعت على الفور فرق الدفاع المدني وقامت بإطفاء الحريق والسيطرة عليه بدون أن يتسبب ذلك في أي أضرار بشرية تذكر.