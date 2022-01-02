لم يستثنِ متحور أوميكرون منطقة في العالم من البؤس الصحي الذي أشاعه. فقد سجلت الهند أمس 22775 حالة جديدة، تعد الأكبر منذ 5 نوفمبر 2021. وهو بالطبع رقم لا يساوي شيئاً حين يُقارنُ بصيف 2021، الذي سجلت فيه الهند 400 ألف إصابة جديدة يومياً في ذروة الموجة الفايروسية السابقة. وقيدت الهند خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 406 وفيات إضافية، ليصل العدد الكلي لوفياتها منذ اندلاع نازلة فايروس كورونا الجديد إلى 481486 وفاة. وأشارت بيانات وزارة الصحة الهندية أمس (السبت) إلى أن عدد حالات أوميكرون في البلاد ارتفع إلى 1270 إصابة. وفي ماليزيا أعلن وزير الصحة خيري جمال الدين، في بيان أمس (السبت) أن ماليزيا قررت وقف سفر مواطنيها لأداء العمرة بالمملكة العربية السعودية اعتباراً من 8 يناير الجاري، في محاولة لكبح التفشي الوبائي، وتفادي موجة جديدة محتملة من الإصابات الوبائية بمتحورة أوميكرون. وقال جمال الدين في بيانه: «ليس هناك وزير مسلم يود اتخاذ قرار بوقف السفر للعمرة. لكن الوضع خطير». وتستعد هونغ كونغ إلى اتخاذ قرارات مشددة تشمل التقيد بمسافة التباعد الجسدي، وعدم السماح للمطاعم بإجلاس أكثر من 4 أشخاص في مائدة واحدة، وإلغاء جميع المناسبات الحاشدة.وفيما ارتفع عدد الإصابات الجديدة في أستراليا (الجمعة) إلى أكثر من 32 ألفاً، بعد أيام فحسب من ارتفاعه إلى 10 آلاف حالة؛ قررت مقاطعة كوينزلاند الأسترالية أمس أنه يتعين اعتباراً من اليوم (الأحد) ارتداء الكمامة في معظم الأماكن الداخلية، باستثناء المنزل، وأماكن العمل التي تتوافر فيها التدابير الوقائية الكافية. وقالت رئيسة وزراء كوينزلاند أناستاسيا بلازوك، إن حكومتها تدرس اتخاذ إجراءات جديدة، تشمل المطالبة بإبراز نتيجة سالبة لفحص كوفيد شرطاً لدخول المستشفيات ودور إيواء المسنين. وفي سيدني، عاصمة مقاطعة نيو ساوث ويلز، التي تعد كبرى مقاطعات أستراليا لجهة الكثافة السكانية، أعلنت حكومة المقاطعة أنها سجلت 21151 حالة جديدة الجمعة، بزيادة نسبتها 73% عن عدد حالات الخميس. وقالت مقاطعة فكتوريا المجاورة إنها سجلت 5919 إصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.وفي الولايات المتحدة عمدت ولاية نيفادا إلى فصل 379 من موظفيها العاملين بمؤسسات التعليم العالي الذين رفضوا الخضوع لإلزامية التطعيم بلقاحات كوفيد. وأعلنت أن أكثر من 200 من موظفي التعليم العالي إما استقالوا، أو تقرر عدم تجديد عقود عملهم للسبب نفسه.وسجلت تركيا الجمعة 40786 إصابة جديدة، تعتبر الأعلى منذ أبريل 2021. وأعلن وزير الصحة فخر الدين خوجة عشية رأس السنة الجديدة أن سلالة أوميكرون غدت المهيمنة على المشهد الوبائي في البلاد. ولم يكن عدد الإصابات الجدية في تركيا يتجاوز 18 ألفاً يومياً خلال الأسبوع الماضي. وأعلنت اليونان الجمعة تسجيل 40560 حالة جديدة، رافقتها 76 وفاة إضافية. وكانت اليونان أعلنت تدابير مشددة الأسبوع الماضي، تشمل إلزام الأندية الليلية والحانات والمطاعم بالإغلاق بحلول منتصف الليل، بعدم السماح لزبائنها بالحصول على خدماتها وهم وقوف. وبلغ العدد التراكمي لحالات اليونان 1.21 مليون إصابة منذ الإبلاغ عن الحالة الأولى هناك في فبراير 2020.وقالت إيطاليا إنها سجلت الجمعة 144243 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، رافقتها 155 وفاة إضافية. ويصل عدد المنومين في المستشفيات بالوباء إلى 11150 إيطالياً. وذكرت السلطات الصحية أن عدد المنومين في وحدات العناية المكثفة ارتفع إلى 1260 شخصاً. وفي البرتغال سجلت البلاد الجمعة 30829 إصابة جديدة، بارتفاع عن عدد إصابات اليوم السابق البالغ 28659 إصابة جديدة. وذكرت وزارة الصحة البرتغالية أنها قيدت أيضاً 18 وفاة.