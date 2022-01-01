أمانة تبوك تؤكد استعدادها للحالة المطرية.

أكدت أمانة منطقة تبوك جاهزية المشاريع الخاصة بتشغيل شبكات تصريف مياه الأمطار، ضمن خطتها المعتمدة لموسم هذا العام.

وأوضح أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي بن غرم الله الغامدي أن الخطة تضمّنت الاستعدادات ومتابعة درجة جاهزية كفاءة شبكات تصريف مياه الأمطار، وتخفيض منسوب التجمعات المائية، وإجراءات الصيانة الدورية لمنافذ التصريف في الأنفاق والجسور والقنوات، وإزالة العوائق منها، وتجهيز الآليات والمعدات وفرق العمل الميدانية، لتلافي أخطار الحالات المطرية والسيول الناتجة عنها في جميع مدن ومحافظات المنطقة.

وبين المهندس درويش أن الأمانة تمتلك شبكة تصريف مياه أمطار كبيرة وموزعة بشكل جيد على أغلب الأحياء، وتصل نسب التغطية بشبكة تصريف مياه الأمطار إلى درجات عالية وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة للتحضير والتجهيز والمتابعة عن طريق المشاريع المتتابعة في مجال تصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه، مؤكداً أن الأمانة رفعت جاهزيتها واستعداداتها منذ وقت مبكر لاحتواء مياه الأمطار التي تشهدها المنطقة، تفعيلاً لخطة العمل الاستباقية التي وضعتها استعداداً لموسم الأمطار.