هطلت عصر اليوم (السبت) أمطار من متوسطة إلى غزيرة على عدد من أحياء العاصمة المقدسة صاحبتها صواعق رعدية.

وتركزت غزارة الأمطار على أحياء شرق مكة وشملت مخططات الشرائع والقرى الواقعة في جهة الشرق علاوة على أحياء العوالي والحسينية جنوب العاصمة المقدسة والتي من المتوقع استمرارها حتى الساعة الثامنة مساءً حسب توقعات المركز الوطني للأرصاد.

وصاحب الأمطار انخفاض ملموس في درجات الحرارة ما دفع بالأهالي والسكان إلى الخروج للمنتزهات والحدائق العامة للاستمتاع بالأجواء الربيعية الجميلة.

يذكر أن عددًا من مناطق ومحافظات المملكة قد شهدت اليوم هطول أمطار رعدية غزيرة مصحوبة برياح مع جريان الأودية والشعاب مع توقعات باستمرارها خلال الأيام القادمة.