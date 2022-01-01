كشفت وزارة العدل آلية التقدم بدعوى الموافقة على «الزواج المبكر» بعد موافقة الفتاة وأهلها في حال لم تبلغ سن 18 عاما، مؤكدة أن ذلك يتم عبر بوابة «ناجز» من خلال الرابط التالي: http://najiz.sa.

وأعلنت أن خطوات التقدم بدعوى الموافقة على «الزواج المبكر» كالتالي: الدخول على بوابة ناجز، والتقدم بطلب صحيفة دعوى جديدة، واختيار التصنيف الرئيسي: «إنهاءات»، والفرعي: «إثباتات اجتماعية»، ومن قائمة «نوع الدعوى» يتم اختيار «الموافقة على الزواج المبكر»، وإكمال تعبئة الطلب، مشيرة إلى أن تقديم الطلب يتم من حساب الفتاة وليس من حساب الزوج، وأن التقويم المعتبر هو التقويم الهجري.

وأفادت «العدل» بأنه في حال انتقلت ولاية المتقدمة من الوالي الشرعي إلى الحاكم الشرعي فيمكن الدخول على بوابة «ناجز»، والتقدم بطلب صحيفة دعوى جديدة، واختيار التصنيف الرئيسي: «إنهاءات»، والفرعي: «إثباتات اجتماعية»، ومن قائمة «نوع الدعوى» يتم اختيار «عقد زواج بولاية القاضي»، وإكمال تعبئة الطلب.