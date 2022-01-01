أوضح المتحدث باسم الإدارة العامة للمجاهدين عبدالمجيد الكنعان، أن المتابعة الأمنية لمخالفي نظام أمن الحدود، أسفرت عن تمكن دوريات المجاهدين بمنطقة جازان من القبض على ثمانية مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، ومواطن سهل لهم التنقل قبل القبض عليهم.

وقال: اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتم تسليمهم لجهة الاختصاص، وإحالة المواطن إلى النيابة العامة.

‏وأكد الكنعان أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

‏وأشار إلى أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثاً الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.