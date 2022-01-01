أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عدم صحة ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام المحلية بأن الوزارة لن تعترف بأي عقد عمل ورقي، ابتداء من اليوم (السبت) 1 يناير 2022، وأن غير المسجل أو الموثق لا يعتد به في المحاكم العمالية.

وقال المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد عبر «تويتر»: «نوضح أنه لا صحة لذلك، حيث إن برنامج توثيق العقود مبادرة لرفع حماية الحقوق العمالية وفق الآلية التي أعلنتها الوزارة من خلال قنواتها الرسمية».

وأضاف: «كما ندعو الجميع إلى الحرص على تحري الدقة في نقل المعلومات والحصول عليها من المصادر الرسمية».