علّق رئيس جامعة الباحة الدكتور عبدالله الحسين الدراسة في مجمع القفيل الأكاديمي بشطر الطالبات في محافظة المخواة ليوم غدٍ (الأحد) لوجود حالة اشتباه إصابة إحدى الطالبات بالمجمع بفايروس كورونا. ووجّه الحسين بتأجيل الاختبارات المقررة الأحد إلى الخميس 3/ 6/ 1443، حسب الجداول المقررة والفترات المعدة مسبقا.

وشدد رئيس جامعة الباحة على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للمحافظة على سلامة جميع منسوبات المجمع والاطمئنان على صحتهن، بدءًا من إغلاق المجمع، والإسراع في استكمال عملية التعقيم لكافة مرافق المجمع، ومتابعة الحالات المشتبه بها، والتأكد من عمل فحص كورونا للاطمئنان على صحة الطالبات والمنسوبات، على أن تُستكمل الاختبارات من صبيحة بعد غد.