بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لإينياتسيو كاسيس بمناسبة انتخابه رئيساً للاتحاد السويسري.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين، عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لكاسيس، ولشعب الاتحاد السويسري الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لإينياتسيو كاسيس بمناسبة انتخابه رئيساً للاتحاد السويسري.

وأعرب ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لكاسيس، ولشعب الاتحاد السويسري الصديق المزيد من التقدم والرقي.