أعلنت وزارة الصحة اليوم (السبت) تسجيل 846 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 262 حالة، ووفاة واحدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 557,082 حالة، وبلغت الحالات الحرجة 61 حالة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 542,115 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8878 حالة وفاة.

ووفقا لموقع وزارة الصحة المخصص لإحصاءات كورونا، فقد تصدرت الرياض المدن السعودية في أعداد الإصابات بـ224، تلتها جدة بـ190، ثم مكة المكرمة بـ147، والهفوف بـ49، والدمام بـ33، والمدينة المنورة بـ30 حالة.

وسجلت الطائف 19 إصابة، والخبر 13 حالة، والظهران 9، والمبرز 8، ورابغ وينبع 7 إصابات في كل منهما، وبريدة 6، والمجمعة والجبيل 5 إصابات في كل منهما.

وشهدت 5 مدن تسجيل 4 إصابات في كل منها، هي: ثول، تبوك، أبها، عنيزة، القطيف، وصفوى 3 حالات، فيما تم رصد إصابتين في كل من: الباحة، خميس مشيط، جازان، نجران، الدوادمي، الرس، محايل، الكامل، حوطة بني تميم، خيبر، الليث، السليل، المزاحمية، شقراء، الخفجي، الخرج، ميسان، أضم.

فيما تم تسجيل إصابة واحدة في كل من: بطحاء، خليص، بارق، الرويضة، حوطة سدير، أحد رفيدة، الدرب، عرعر، عفيف، مليجة، رنية، المخواة، عيون الجواء، يدمة، البدائع، ضرما، مهد الذهب، قلوة، ثادق، حريملاء، شرورة، صبيا، بلجرشي، أملج، تيماء، المذنب، النعيرية، الريث، أم الدوم، راس تنورة، بللسمر.

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