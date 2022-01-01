حل وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة تبوك للدورة الحالية بناء على الصلاحيات المخولة له بموجب نظام الغرف التجارية ولائحته التنفيذية، إثر ثبوت تجاوز مجلس إدارة الغرفة حدود صلاحياته وتعطيل أداء عمل الغرفة وعجزها عن أداء مهماتها نتيجة خلافات أعضاء المجلس.

ووجه وزير التجارة الجمعية العمومية لغرفة تبوك إلى إجراء انتخابات مبكرة لتشكيل مجلس إدارة جديد وفتح باب الترشح اعتبارا من تاريخ 5 رجب 1423.

ويأتي هذا القرار كأول قرار وزاري بحل مجلس إدارة غرفة تجارية منذ سريان نظام الغرف التجارية الجديد الذي يهدف لرفع كفاءة أداء الغرف من خلال قياس الأداء والتقييم المستمر.

وأكدت الوزارة أن الغرف التجارية أنشئت لتخدم قطاع الأعمال بكل مكوناته من منشآت صغيرة ومتوسطة وكبيرة بما يليق بتطلعات رجال وسيدات ورواد الأعمال، وأن هذه الغرف هي منشآت غير ربحية، على عاتقها أدوار كبرى لخدمة مستفيديها.

- ثبوت تجاوز مجلس الإدارة - تعطيل أداء عمل الغرفة