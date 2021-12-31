بلغت مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فايروس كورونا (COVID-19) 4159 مخالفة خلال 24 ساعة من بداية دخول قرار إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن (المغلقة والمفتوحة) والأنشطة والفعاليات حيز التنفيذ اعتبارًا من الساعة الـ 7:00 من صباح الخميس 26 / 5 / 1443 الموافق 30 / 12 / 2021.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ(1404)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(530) مخالفة، ومنطقة مكة المكرمة بـ(490)، تلتها الشرقية بـ(473)، ومنطقة القصيم بـ(238)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(208)، ومنطقة عسير بـ(194)، ومنقطة حائل بـ(165)، ثم الباحة بـ(133)، ومنطقة تبوك بـ(110)، ومنطقة الجوف بـ(82)، ومنطقة نجران بـ(77)، ومنطقة جازان بـ(55).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.