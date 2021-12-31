سائحة كورية وعمتها ترتديان البرقع وتبديان إعجابهما بزي المرأة السعودية

أصرت سائحة من كوريا الجنوبية وعمتها على ارتداء الزي السعودي (العباءة والبرقع) خلال زيارتهما اليوم (الجمعة) مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته السادسة المقامة بالصياهد الذي يشهد إقبالاً كبيراً من السياح والوفود الدبلوماسية.

وتقول السائحة «شيمي جان» من كوريا الجنوبية: «أقيم في الولايات المتحدة الأمريكية وأعمل في مجال البرمجة وهذه زيارتي الأولى إلى المملكة حيث جئت لرؤية عمتي المقيمة هنا والتي أبلغتني عن المهرجان واصطحبتني برفقة زوجي لرؤيته اليوم».

وأضافت: «لقد أعجبت بالزي التراثي الذي ترتديه المرأة السعودية من عباءة وبرقع وقررت أن أجربهما وارتديهما أنا وعمتي حيث لبست العباءة والبرقع وعمتي ارتدت البرقع».

وتابعت: «إن ما لفت انتباهي في المهرجان عدة أمور ومنها الخدمات المتطورة التي تقدم في هذه المنطقة الصحراوية، إضافة إلى حماس الشباب مع المسابقات والتشجيع الكبير من خلال التصفيق والتلويح بطريقة تعبر عن تراث هذه المنطقة».

وقالت عمتها المقيمة «شينغ جان»: «لقد وجهت دعوة لابنة أخي لزيارة السعودية ومشاهدة هذا البلد الجميل وما يضمه من حضارة وتراث وعراقة وتطور وازدهار، وها أنا اليوم أصحبها إلى مهرجان الملك عبد العزيز للإبل للتعرف على هذا المخلوق وما يشكله من أهمية في حياة الناس هنا وكيف كانوا يعتمدون عليه في مختلف تفاصيلهم اليومية».

وأضافت: «حرصنا على التنقل بين مختلف أركان المهرجان والتقاط الصور التذكارية، وأتقدم بالشكر لإدارة المهرجان وجميع القائمين عليه على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة».