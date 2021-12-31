تبوك: القبض على مواطن لاعتدائه بالضرب على النساء

صرح المتحدث باسم شرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان بأن المتابعة لجرائم الاعتداء على النفس أسفرت عن القبض على مواطن اعتدى بالضرب على نساء في أحد الأماكن العامة، وتم إيقافه واتُخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى النيابة العامة.