تبوك: القبض على مواطن لاعتدائه بالضرب على النساء أخبار الجمعة 31 ديسمبر 2021 19:23 عباس الفقيه (تبوك) abbasalfakeeh@ 5520 مشاهدة تبوك: القبض على مواطن لاعتدائه بالضرب على النساء -A +A عباس الفقيه (تبوك) abbasalfakeeh@ صرح المتحدث باسم شرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان بأن المتابعة لجرائم الاعتداء على النفس أسفرت عن القبض على مواطن اعتدى بالضرب على نساء في أحد الأماكن العامة، وتم إيقافه واتُخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى النيابة العامة.< Previous PageNext Page > تبوك المتحدث باسم شرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان شرطة تبوك