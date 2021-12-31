أصدر وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي قراراً وزارياً بحل مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعيـة بمنطقة تبـوك للـدورة الحالية (١٤٤٤/١٤٤٠) وذلك بناء على الصلاحيات المخولة له بموجب نظام الغرف التجارية ولائحته التنفيذية.

وجاء القرار الوزاري إثر ثبـوت تجاوز مجلـس إدارة الغرفة حـدود صلاحياته وتعطيـل أداء عمـل الغرفة وعجزها عن أداء مهماتهـا نتيجة خلافات أعضاء المجلس.

ووجـه وزير التجـارة الجمعية العموميـة لغرفة تبوك إلـى إجراء انتخابات مبكرة لتشكيل مجلس إدارة جديد وفتح باب الترشـح اعتباراً من تاريخ 5 رجب ١٤٤٣.

يذكر أن هذا القرار أول قرار وزاري بحل مجلس إدارة غرفة تجارية منذ سريان نظـام الغرف التجارية الجديد الذي يهدف لرفع كفاءة أداء الغرف من خلال قياس الأداء والتقييم المستمر.

جاء ذلك في بيان نشرته وزارة التجارة عبر حسابها على موقع تويتر، وأكدت فيه أن الغرف التجارية أنشئت لتخـدم قطاع الأعمال بكل مكوناته من منشـآت صغيرة ومتوسطة وكبيرة بما يليـق بتطلعات رجال وسيدات ورواد الأعمال، وأن هذه الغرف هي منشـآت غيـر ربحية، على عاتقها أدوار كبرى لخدمة مستفيديها.