شهدت السعودية ارتفاعا متصاعدا في منحنى الإصابات بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، بدءا من مطلع شهر سبتمبر الجاري، وخصوصا في الأسبوعين الأخيرين، ليطوي عام 2021 آخر أيامه بقلق متزايد مصحوب باليقظة والحذر.

منحنى الإصابات في شهر سبتمبر 2021، منذ بدايته وحتى آخر أيامه اليوم (الجمعة) وختام عام 2021، شهد ارتفاعا في أعداد الحالات اليومية المؤكدة، بلغ إجماليها 6484 إصابة، بنسبة ارتفاع تبلغ 471.27% مقارنة بشهر نوفمبر الماضي الذي شهد تسجيل 1135 إصابة.

وفي ما يتعلق بأعداد المتعافين في ديسمبر الجاري، فقد بلغ إجماليها 2940 حالة تعافٍ، بارتفاع بنسبة تتجاوز 118.91% مقارنة بشهر نوفمبر الماضي، الذي شهد تعافي 1343 حالة، وهذا الارتفاع الملحوظ في أعداد المتعافين يُعزى إلى الارتفاع الكبير في الإصابات المؤكدة.

أما في ما يخص الوفيات بسبب كورونا، فقد بلغ إجماليها 41 حالة وفاة في ديسمبر الجاري، بانخفاض بحالة وفاة واحدة مقارنة بشهر نوفمبر الماضي الذي شهد إعلان وفاة 42 حالة طوال أيامه.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، قد صرح بأنه تقرر إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن (المغلقة، والمفتوحة) والأنشطة والفعاليات، وذلك اعتباراً من الساعة 7:00 صباح أمس (الخميس)، وذلك بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في السعودية بشأن الوضع الوبائي وتزايد الإصابات بفايروس كورونا «كوفيد-19» والسلالات المتحورة منه.