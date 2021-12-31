أعلنت وزارة الصحة اليوم (الجمعة) تسجيل 819 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 239 حالة، ووفاة حالتين.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 556,236 حالة، وبلغت الحالات الحرجة 54 حالة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 541,853 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8877 حالة وفاة.

ووفقا لموقع وزارة الصحة المخصص لإحصاءات كورونا، فقد تصدرت الرياض المدن السعودية في أعداد الإصابات بـ234، تلتها جدة بـ178، ثم مكة المكرمة بـ140، والدمام بـ35، ثم الهفوف بـ33، فالمدينة المنورة بـ26، والطائف بـ17 حالة، ثم الخبر بـ14 إصابة.

وفي بقية المدن، سجلت القطيف 9 إصابات، والمبرز 8، ورابغ والظهران 6 إصابات في كل منهما، وتبوك وبريدة وأبها والخرج 5 حالات في كل منها، فيما سجلت جازان وينبع وعنيزة 4 إصابات في كل منها، فيما شهدت ثول والرس والمزاحمية وشقراء رصد 3 إصابات في كل منها.

وشهدت 14 مدينة تسجيل حالتي إصابة في كل منها، هي: خليص، حائل، خميس مشيط، نجران، الجبيل، مهد الذهب، شرورة، الليث، حقل، الخفجي، مرات، رجال المع، ميسان، وادي الدواسر، في حين تم رصد إصابة واحدة في كل من: الأسياح، الطوال، الدائر، الرين، الحرجة، فرسان، عرعر، الباحة، عفيف، المجمعة، أبو عريش، بيشة، الدوادمي، بقيق، المندق، المخواة، البدائع، صفوى، المويه، ثادق، حوطة بني تميم، أحد المسارحة، صبيا، القنفذة، بلجرشي، العقيق، تربة، الوجه، ضباء، حفر الباطن، السليل، ليلى، رماح، المذنب، البكيرية، النعيرية، المظيلف، الدرعية، أضم، ساجر، رأس تنورة.

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