نهضة مستمرة تسير بوتيرة متسارعة، تسابق الزمن لتحقق الرؤية السعودية 2030، واجهت كل التحديات التي واجهها العالم إبان أزمة جائحة كورونا، غير أنها حققت النجاحات على مختلف الأصعدة.كان شهر يناير مختلفًا وشهد العديد من الأحداث المهمة فكانت منها القمة الخليجية 41، التي سُميت بقمة السلطان قابوس والشيخ صباح، التي عقدت في 5 يناير 2021 في محافظة العلا، حيث شهدت إنهاء الأزمة الدبلوماسية مع قطر، ووقع قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجمهورية مصر العربية خلال القمة الخليجية الـ41 على بيان العلا، وفُتِحت على إثره الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر اعتبارًا من مساء الاثنين 4 يناير 2021.«ذا لاين».. مدينة خالية من الكربون: وشهد يناير إطلاق مشروع «ذا لاين» وهو مشروع سعودي لمدينة خالية من الكربون مخطط لبنائها في نيوم، يبلغ عدد سكان المدينة مليون نسمة ويبلغ طولها 170 كيلومترًا (105 أميال) وتحافظ على 95٪ من الطبيعة داخل نيوم، بدون سيارات، وشوارع معدومة، وانبعاثات كربونية معدومة. المشروع أحد مشاريع شركة نيوم في شمال غرب المملكة العربية السعودية بجانب إطلاق رؤية الرياض أحد مشاريع رؤية السعودية 2030، الذي يهدف إلى جعل المدينة من أكبر 10 اقتصادات مدن في العالم في عام 2030.مبادرة سعودية لأزمة اليمن: وزخر شهر مارس بالأحداث منها المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية التي أعلنت عنها السعودية في 22 مارس 2021 لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل يتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة، وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة وفق اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة، وفتح مطار صنعاء الدولي، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة بناء على مرجعيات قرار مجلس الأمن الدولي 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل.«السعودية الخضراء» تكافح التلوث: من أهم الأحداث التي شهدها شهر مارس، إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مبادرة السعودية الخضراء التي تهدف لرفع الغطاء النباتي، وتقليل انبعاثات الكربون، ومكافحة التلوث وتدهور الأراضي، والحفاظ على الحياة البحرية وذلك من خلال زراعة 10 مليارات شجرة داخل السعودية خلال العقود القادمة، ما يعادل إعادة تأهيل نحو 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، ما يعني زيادة في المساحة المغطاة بالأشجار الحالية إلى 12 ضعفا، تمثل مساهمة المملكة بأكثر من 4% في تحقيق مستهدفات المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي والموائل الفطرية، و1% من المستهدف العالمي لزراعة تريليون شجرة.سلسلة مشاريع للطاقة المتجددة: وزخر شهر أبريل بأحداث منها افتتاح محطة سكاكا للطاقة الشمسية، برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهي عبارة عن مزرعة تعمل بالطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 300 ميجاوات علي مساحة 6 كيلومترات مربع، حيث يعد أول مشروع ضمن سلسلة مشاريع الطاقة المتجددة في المملكة التي جرى إطلاقها في إطار البرنامج الوطني للطاقة المتجددة المُندرج تحت رؤية السعودية 2030، والذي يهدف لتحقيق خطة ومستهدفات الرؤية السعودية للطاقة المتجددة بإنتاج 58.7 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030؛ حيث بدأ العمل في المزرعة التي تصل تكلفتها إلى نحو 320 مليون دولار في نوفمبر 2018، إذ تم ربطها بالشبكة الوطنية للكهرباء، ويضم المشروع 1.2 مليون لوح شمسي، تولد طاقة كهربائية تكفي لسد حاجة 45 ألف وحدة سكنية، وبقدرة على خفض أكثر من 500 ألف طن من الانبعاثات الكربونية سنويًا.دمج «الزكاة» وتدشين «جدة سوبر»: وشهد شهر مايو دمج الهيئة العامة للزكاة والدخل مع الهيئة العامة للجمارك تحت مسمى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك التي تأسست بقرار مجلس الوزراء السعودي الصادر في 4 مايو. وكذا شهر يونيو اشتمل علي الكثير من الأحداث المهمة منها تدشين جدة سوبر دوم في مدينة جدة، وهي أكبر قبة بلا أعمدة في العالم حيث تقع على طريق المدينة المنورة غرب مدينة الملك عبد الله الرياضية ودخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر قبة بلا أعمدة في العالم، وتبلغ المساحة الداخلية للقبة 34 ألف متر مربع، وبارتفاع 46 متراً، وقطرها 210 أمتار، وتتسع لـ5200 موقف سيارات.وخُصصت جدة سوبر دوم لاستضافة المعارض والفعاليات والمؤتمرات العالمية والمحلية في 18 يونيو، واستضافت القبة أول حدث، حيث كان حدثًا غنائيًا بحضور عمرو دياب، وفي 25 يونيو أقيم حفل غنائي بحضور محمد حماقي.«حمى» موقع تراث عالمي: يُعد تسجيل منطقة حمى الثقافية كسادس موقع تراث عالمي في السعودية أبرز الأحداث التي وقعت في شهر يوليو من عام 2021 التي تُعتبر موقع تراث عالمي تقع في منطقة نجران جنوب السعودية حيث تتضمن المنطقة أكثر من 34 موقعًا تزخر بالنقوش الصخرية والآبار على امتداد أحد أقدم طرق القوافل التي كانت تعبر من جنوب الجزيرة العربية إلى شمالها.وشهد شهر سبتمبر إدراج محمية جزر فرسان ضمن برنامج الإنسان والمحيط الحيوي (الماب) التابع لليونسكو، لتكون بذلك أول موقع سعودي يُدرج في البرنامج وذلك في الخامس عشر من سبتمبر من عام 2021.THE RIG يدعم البيئة والاقتصاد: وشهد شهر أكتوبر كذلك إعلان صندوق الاستثمارات العامة إطلاق مشروع «THE RIG» السياحي في منطقة الخليج العربي، الذي يقع على مساحة تزيد على 150 ألف متر مربع والذي يهدف الى تعزيز جهود السعودية في الحفاظ على البيئة من خلال المحافظة على بيئة المنطقة التي سيقام عليها، كما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي. ومن المتوقع أن يستقطب العديد من السياح من مختلف أنحاء العالم، وبشكل خاص مواطني ومقيمي دول الخليج العربي.بينما شهر نوفمبر تضمن أحداثا لعل أهمها إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مدينة الأمير محمد بن سلمان أول مدينة غير ربحية في العالم، التي ستتبنى مفهوم التوأم الرقمي والعديد من الأكاديميات والكليات ومدارس مسك، وستشتمل على مركز للمؤتمرات، ومتحف علمي، ومركز الإبداع ليكون مساحة لتحقيق طموحات المبتكرين في العلوم والتقنية بالأنظمة المتطورة مثل: الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء والروبوتات. «أوكساجون» أكبر تجمع صناعي: كما أعلن أيضا ولي العهد في الشهر ذاته إطلاق مدينة نيوم الصناعية (أوكساجون) التي تعد أكبر تجمع صناعي عائم في العالم، ومن المتوقع أن تبدأ استقبال رواد التصنيع والمستثمرين وأصحاب الأعمال في بداية عام 2022.وشهد شهر ديسمبر أيضا إطلاق مبادرة ميثاق الملك سلمان العمراني، وإطلاق الملامح الرئيسية لمشروع وسط جدة (نيو جدة داون تاون سابقاً).