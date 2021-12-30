غيب الموت صباح أمس (الأربعاء) رئيس بلدية محافظة خليص المهندس عبدالله بن أحمد الغيلاني‏ إثر سكتة قلبية.

وخيم الحزن على منسوبي بلدية خليص الذين كانوا ينتظرون وصوله لعمله في البلدية صباح اليوم من إجازته القصيرة.

يذكر أن الغيلاني لم يتمتع بإجازته منذ سنة ونصف، وخلال الأسبوع الماضي تحدث مع بعض زملائه في العمل عن حاجته إلى إجازة لمدة 3 أيام يقضيها مع أهله وأبنائه ويعود للعمل صباح اليوم، إلا أن الأجل المحتوم لم يمهله للعودة لعمله، إذ توفي بسكتة قلبية صباح اليوم.

وحزن سكان محافظة خليص والمراكز التابعة لها، وضجت وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الخبر الذي وصفوه بالمفجع، مصحوبا بدعواتهم بالرحمة والمغفرة له، مشيرين إلى أنه صاحب خلق رفيع، كسب محبة الجميع خلال الفترة التي قضاها رئيسا لبلدية المحافظة، ‏سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.