أكدت «صحة عسير»، حرصها على تجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والعمل على تلبية احتياجاتهم، وإيصال الخدمات لهم، وتيسير حصولهم عليها، والارتقاء بكفاءة الأداء في منشآتها الصحية.

وأشارت إلى ما يتم تداوله في وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص ميزانية معتمدة لمستشفى في محافظة بارق، إذ أكدت أنه لا توجد أي ميزانية باسم مستشفى في بارق، سواءً برامج التشغيل الذاتي أو الصيانة أو المشاريع.

وأوضحت أن الخدمات المقدمة بقطاع بارق الصحي تشمل التالي: مركز صحي بارق ويعمل 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، ويضم 7 أسرة طوارئ وتوجد به 11 عيادة استشارية، ومركز صحي ثلوث المنظر ويعمل لفترة 16 ساعة باليوم، وقسم الرعاية الطبية المنزلية الذي يخدم محافظة بارق وجميع مراكزها، وتوجد 9 عيادات أسنان موزعة على المراكز والمراكز الممتدة، ويبلغ عدد المراكز الصحية المقدمة للخدمة بقطاع بارق ومراكزها 13 مركزا صحيا، كما تؤكد للمجتمع بأنها تسعى دوماً لتطوير وتحسين الخدمات، والسعي لتكامل الخدمات بين شبكة المستويات الصحية بالمنطقة من مراكز ومستشفيات.