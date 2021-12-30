أقر الرئيس العراقي برهم صالح اليوم (الخميس) 9 من يناير القادم أول اجتماع للبرلمان المنتخب وذلك في مرسوم أصدره عقب مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب.وقال صالح في منشور على تويتر: «وقعت المرسوم الجمهوري لدعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد الأحد 9 يناير 2022»، مضيفاً: «الآمال معقودة لتلبية الاستحقاق الوطني بتشكيل حكومة مقتدرة فاعلة تحمي مصالح البلد وتعزز السيادة، حامية وخادمة للعراقيين».وشدد الرئيس العراقي على ضرورة التكاتف من أجل تحقيق الإصلاح المطلوب لعراق مستقر ومزدهر.وكانت المحكمة الاتحادية العليا العراقية قد ردت الاثنين الماضي دعوى الطعن المقدمة ضد الكوتا، وذلك في الجلسة التي عقدتها بشأن البت بطعون نتائج الانتخابات، كما صادقت على نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في العاشر من أكتوبر، بعد أن ردت دعوى تقدمت بها قوى سياسية من بينها الحشد الشعبي للدفع إلى إلغاء النتائج.